Madrid : Mbappé hésite, Zidane connaît le secret !

Kylian Mbappé n'a pas encore dit aux dirigeants du Paris Saint-Germain s'il allait prolonger son contrat. Toujours tenté par le Real Madrid, l'attaquant français lie cependant son avenir à celui de Zinedine Zidane.

Apparu très proche de Mauricio Pochettino lorsqu'il a célébré son deuxième but contre Montpellier, mercredi soir en Coupe de France, Kylian Mbappé sème le doute concernant son avenir immédiat. Lié jusqu'en 2022 avec le PSG, l'attaquant français laisse durer le mystère à l'heure où il est devenu indispensable au sein du club parisien. Seule certitude, si Mbappé quitte Paris, ce sera pour le Real Madrid, où il avait déjà failli signer en 2017 au moment de partir de l'AS Monaco. Les Merengue n'ont jamais masqué leur désir de faire venir le joueur français, Zinedine Zidane ayant plusieurs fois dit en conférence de presse tout le bien qu'il pensait de celui qui a déjà marqué 129 buts sous le maillot du Paris Saint-Germain. Et justement, c'est l'entraîneur français du Real Madrid qui pourrait être la clé du possible transfert de Mbappé lors du prochain mercato.

Zinedine Zidane ne le cache pas, il ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. Zizou sort d'une saison compliquée aux commandes du Real Madrid, et que la Maison Blanche pourrait finir sans trophée si l'Atlético Madrid va au bout en Liga. L'entraîneur français hésite d'autant plus que la Juventus, un club qui lui est cher, lui tourne autour, Zidane faisant le remplaçant parfait après le passage rapide d'Andrea Pirlo sur le banc turinois. Cependant, Kylian Mbappé ne le masque pas, s'il veut jouer à Madrid, c'est aussi et surtout parce que Zinedine Zidane en est l'entraîneur. Autrement dit, le départ de ce dernier pourrait être un frein brutal à la venue du joueur du PSG, même si Florentino Perez semble confiant. Le Parisien en est persuadé, l'avenir de Kylian Mbappé est lié à celui de Zizou, avec un gros avantage pour le Real Madrid si Zidane reste à son poste, un accord étant même déjà dans les tuyaux.