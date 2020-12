PSG : Mbappé veut rester, le scoop du mercato !

Dans : PSG.

Déjà tournée vers le mercato estival, la direction du PSG est obnubilée par les prolongations de Neymar et de Kylian Mbappé.

Et pour cause, le club de la capitale est bien conscient qu’il est impératif de prolonger l’international brésilien et le champion du monde français avant le début du mercato estival. Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ne veulent pas se retrouver sur le marché des transferts en position de faiblesse, avec un Neymar et un Mbappé en fin de contrat en juin 2021. C’est ainsi que les discussions vont bon train ces dernières semaines avec l’entourage des deux stars. Les négociations avancent bien avec Neymar, enclin à prolonger son bail au Paris Saint-Germain. La situation est plus complexe pour Mbappé, qui semble exiger davantage de garanties sportives.

Néanmoins, l’intime volonté de l’ancien Monégasque est de rester au PSG selon les informations d’Anne-Laure Bonnet, journaliste pour Téléfoot. « Son avenir est ouvert. La balle est dans le camp du Paris Saint-Germain puisque le PSG souhaiterait prolonger son jeune talent. Mbappé n’a qu’une seule exigence : gagner. Il a des exigences sportives et veut être entourée d’une équipe qui lui donne les moyens de gagner. C’est donc au PSG de la construire pour que lui accepte de rester. Il l’a assez montré, il aime Paris. Il aime le club, c’est son club. Si vous lui faites choisir par le coeur, évidemment qu’il a envie de rester. Mais c’est un jeune homme ambitieux, il veut gagner, tout simplement » a dévoilé l’ancienne journaliste de BeInSports, pour qui Kylian Mbappé souhaite avant tout rester au Paris Saint-Germain. Toutefois, le Français ne s’interdit pas un départ, notamment dans le cas où le PSG ne serait pas en mesure de lui offrir une équipe capable de gagner la Ligue des Champions…