PSG : Mbappé conseillé au mercato, Leonardo va adorer

Dans : PSG.

D’ici au mercato estival, le Paris Saint-Germain espère convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat.

La priorité absolue du club de la capitale est de boucler les prolongations du Français, mais également de Neymar, avant le mois de juin. L’objectif est de s’assurer la présence des deux stars à long terme au PSG afin de ne pas être en position de faiblesse lors du prochain mercato. En ce qui concerne Neymar, les discussions avancent bien et une issue positive est espérée rapidement. Le dossier Kylian Mbappé n’est pas aussi simple, l’ancien Monégasque étant courtisé par Liverpool ou encore le Real Madrid. Mais au cours des derniers jours, les positions se sont réchauffées entre le PSG et l’entourage de Kylian Mbappé, ce qui redonne de l’espoir aux observateurs du club de la capitale.

C’est notamment le cas de Stéphane Bitton, qui espère que Kylian Mbappé restera au PSG au moins deux ans de plus, même si le journaliste de France Bleu Paris a conscience que cela dépendra des garanties sportives et du prochain mercato parisien. « 100 buts surtout à 21 ans, il faut absolument qu’il reste au PSG. Il est jeune et il a encore bien le temps. Qu’il reste encore trois ans au PSG, qu’il inscrive des buts, qu’il batte tous les records et qu’il fasse gagner le PSG. Et puis quand il aura 24 ou 25 ans, il pourra aller voir du côté de l’Angleterre ou de l’Espagne. C’est ce que je souhaiterais. Financièrement ça sera intéressant du côté du PSG aussi, je sais que c’est sportivement qu’il attend beaucoup. Avec Leonardo, un directeur sportif qui recrute bien, il peut espérer avoir des bons joueurs à ses côtés » a commenté le journaliste, pour qui il ne fait aucun doute que le PSG a une réelle chance de convaincre Mbappé de rester… à condition de lui offrir des garanties sportives très fortes.