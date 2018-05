PSG : Thiago Silva sait comment éviter la déprime de Neymar

Dans : PSG, Foot Mondial, Mondial 2018.

Blessé au pied droit en février dernier, Neymar peut de nouveau s’entraîner avec le ballon.

Actuellement avec sa sélection avant le Mondial 2018, le Brésilien participe normalement aux séances préparées par le sélectionneur Tite. Physiquement, tout va bien. Mais sur le plan mental, l’attaquant du Paris Saint-Germain confiait récemment une certaine appréhension avant son retour à la compétition. Rien de grave pour Neymar qui peut compter sur l’aide de son coéquipier Thiago Silva.

« C’est vrai qu’il est resté longtemps au Brésil après l’opération. Mais il est serein et il s’entraîne bien, a témoigné le défenseur central. Evidemment il n’est pas encore au niveau du reste du groupe car il a eu trois mois d’absence. Mais Neymar est quelqu’un d’intelligent et de déterminé. Ce que j’essaye de lui dire, c’est qu’il y a de bonnes choses qui arrivent après une saison difficile. Rien ne dure éternellement. Parfois les choses vont bien, parfois moins bien. Mais rien ne dure éternellement. La vie a plusieurs facettes. »

Thiago Silva n’est pas inquiet

« J’ai eu beaucoup de blessures et je sais combien il est difficile de revenir en forme après une blessure et une longue absence, comme c’est le cas pour lui, a ajouté le capitaine du PSG. Mais il est apaisé et serein à ce sujet et s’entraîne de la meilleure des façons avant notre premier match. Il est dans un très bon état d’esprit et c’est seulement ainsi qu’il va retrouver son niveau de forme. » Dimanche, la Seleção affrontera la Croatie en match amical.