PSG : Mbappé pour moins de 242ME, Madrid mise tout sur 2021 !

Le président du Real Madrid a annoncé que son club n'allait pas se pencher sur le dossier Kylian Mbappé lors de ce mercato 2020. Mais c'est reculer pour mieux sauter.

Après la victoire du Real Madrid contre Villarreal, synonyme de 34e titre de champion d’Espagne, Florentino Perez a évoqué sans détour le mercato des Merengue. Et le patron madrilène a même précisément parlé de Kylian Mbappé, assurant que l’attaquant français du Paris Saint-Germain n’était pas sur les tablettes du Real lors de ce marché des transferts 2020. Cependant, Florentino Perez n’a pas du tout évoqué l’avenir, et s’il ne l’a pas fait, c’est que le président du club espagnol a bien l’intention de tout miser sur 2021, étant bien conscient que le Real Madrid aura alors de nombreux atouts pour faire venir Kylian Mbappé du PSG. Et il compte même obtenir de Nasser Al-Khelaifi un prix nettement moins élevé pour la star française.

Toute la stratégie du Real Madrid est basée sur le fait que dans un an Kylian Mbappé entamera son ultime année de contrat au PSG. Et TalkSport rejoint Marca en affirmant que du côté de Florentino Perez et Zinedine Zidane on est persuadé que l’attaquant français ne prolongera pas son engagement au Paris Saint-Germain. Grâce à ce refus de Kylian Mbappé, le Qatar ne sera plus en position de force pour négocier avec le Real Madrid, et même si les dirigeants des deux clubs se respectent, le PSG devra accepter de discuter et de revoir son appétit financier à la baisse. Sur le papier, ce plan semble parfait, même si du côté de Doha on veut tout faire pour obtenir une prolongation du champion du monde. Mbappé est la priorité numéro 1 pour l'Emir du Qatar, la bataille s'annonce passionnante pour un joueur dont la valeur est estimée par le CIES à 242ME.