PSG : Icardi sacrifié, le Qatar veut absolument Dybala

Blessé de longue date, Mauro Icardi n’effectuera pas son grand retour avec le PSG à l’occasion du déplacement à Manchester United.

L’international argentin est toujours sur le flanc, ce qui laisse la voie libre à Moise Kean. Excellent depuis le début de la saison, le joueur prêté par Everton enchaîne les matchs et monte doucement mais surement dans la hiérarchie des attaquants aux yeux de Thomas Tuchel. Il est toutefois impossible de savoir si l’attaquant formé à la Juventus Turin sera toujours Parisien la saison prochaine, Everton comptant bien le récupérer à l’issue de la saison. Au rayon des attaquants, le PSG envisage par ailleurs une offensive afin de recruter Paulo Dybala, barré par Cristiano Ronaldo et Alvaro Morata à la Juventus Turin, selon les informations récoltées par Calcio Mercato.

Le média croit même savoir qu’un échange entre Paulo Dybala et Mauro Icardi, parfois évoqué par le passé, est toujours d’actualité. Il faut dire que l’avant-centre argentin du Paris SG a une très bonne cote en Italie après plusieurs saisons abouties à l’Inter Milan, où il a fait preuve d’une efficacité absolument dingue (124 buts en 219 matchs). Reste que d’un point de vue purement technique, la venue de Mauro Icardi semble compliquée à l’instant T pour la Juventus Turin, qui empilerait avec l’Argentin les joueurs axiaux en attaque, Cristiano Ronaldo et Alvaro Morata évoluant également dans ce secteur de jeu. De toute évidence, une refonte en profondeur de l’effectif turinois devrait s’amorcer sous la houlette d’Andrea Pirlo dans les mois à venir. Paulo Dybala pourrait en faire les frais, une situation que le Paris Saint-Germain suit avec attention. Car le directeur sportif parisien Leonardo est un grand fan de l’Argentin, dont la venue pourrait notamment compenser un éventuel départ de Kylian Mbappé, courtisé par Liverpool et le Real Madrid.