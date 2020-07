PSG : Mbappé au Real Madrid, le patron brise le silence

Dans : PSG.

Officiellement champion d’Espagne depuis jeudi soir, le Real Madrid ne tombera pas dans l’euphorie sur le marché des transferts.

Le club merengue a de grands objectifs, à l’image de Kylian Mbappé ou d’Eduardo Camavinga. Mais après la victoire du Real Madrid contre Villarreal, synonyme de titre de champion d’Espagne pour le club de la Casa Blanca, le président Florentino Pérez s’est montré très clair sur ses intentions durant le prochain mercato. Pour le dirigeant espagnol, il est clair que la crise du Covid-19 a énormément secoué les clubs d’un point de vue économique. Autrement dit, il est hautement improbable que le Real Madrid envoie du lourd pour recruter Kylian Mbappé, dont la valeur marchande est bien supérieure à 200 ME cet été. En revanche, Florentino Pérez n’exclut rien pour l’année prochaine…

« Il n’y aura pas de grands transferts cet été » a indique le président du Real Madrid au micro de Onda Cero, avant de poursuivre. « Mbappé ? Cela peut attendre. C’est très difficile de demander aux joueurs de baisser leur salaire pour après faire un gros transfert. Le Real Madrid recrutera quand il pourra faire face à ce genre de chose ». Des déclarations très claires de la part du président madrilène, et qui prouvent que le club merengue n’a aucunement l’intention de passer à l’offensive dès cet été dans le dossier Kylian Mbappé. Il ne s’agit que d’une confirmation puisque depuis plusieurs mois, la presse madrilène ne cesse de répéter que c’est en 2021 que Florentino Pérez et Zinedine Zidane ont prévu de lancer l’assaut. Avec l’espoir que Kylian Mbappé n’ait pas prolongé en faveur du PSG, et que sa valeur marchande soit donc bien moins importante qu’en ce moment…