PSG : Mbappé ne fera pas cette « connerie » au mercato

Dans : PSG.

Mardi soir, Kylian Mbappé a éclaboussé de sa classe le choc entre le PSG et Barcelone en huitième de finale aller de la Ligue des Champions au Camp Nou.

Auteur d’un triplé, l’international tricolore était touché par la grâce, pour le plus grand plaisir de Mauricio Pochettino et des supporters parisiens. Dans tous les bons coups, Kylian Mbappé a sans doute contribué à la qualification de son équipe pour les quarts de finale, même s’il sera impératif de rester sérieux lors du match retour dans trois semaines au Parc des Princes. A la sortie de cette victoire du PSG, le buteur des Bleus a répondu aux questions de RMC sur son avenir. L’occasion pour l’ancien Monégasque de démentir une drôle de rumeur parue dans la journée de mardi en Espagne, selon laquelle Kylian Mbappé serait prêt à quitter le PSG cet été en cas d’élimination dès les 8es de finale de la Ligue des Champions.

« Ce serait con de jouer son avenir sur un match, bon ou mauvais. Si on avait perdu, dire 'je ne vais pas prolonger parce qu’on a perdu', ça aurait été ridicule. (Sur les rumeurs en Espagne) Il faut les laisser parler, je n’écoute pas ce que les gens disent. C’est une réflexion sur le long terme, pas sur un match ou deux. J’ai toujours dit que j’étais heureux ici, et avec ce genre de match je suis encore plus heureux » a indiqué Kylian Mbappé, très cash au sujet de son avenir, avant de poursuivre. « C’est très bien, je suis content, j’ai toujours voulu donner le meilleur de moi-même avec le PSG, c’est un maillot qui me tient à cœur. Il n’y a pas toujours eu de la réussite, et peut-être que je vais encore rater des matchs, mais je ne me cacherai jamais. Aujourd’hui je paye le travail acharné ». Des propos qui feront plaisir aux supporters du PSG, qui espèrent une prolongation rapide de Kylian Mbappé au-delà de 2022…