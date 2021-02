Barça-PSG : L'Espagne met la pression sur Mbappé

Dans : PSG.

A l’approche du choc de Ligue des Champions entre le PSG et Barcelone, la pression monte et tous les coups sont permis.

En ce mardi de huitième de finale aller de la plus prestigieuse des coupes d’Europe, la presse espagnole fait honneur à sa réputation. Souvent critiqués pour ses tentatives de déstabilisation, les médias y vont fort à l’approche du match entre le PSG et Barcelone. Et pour cause, la chaine Cuatro dévoile une information aussi surprenante qu’incongrue en faisant savoir que l’avenir de Kylian Mbappé dans les prochains mois dépend exclusivement du résultat du Paris Saint-Germain lors de la double confrontation face au FC Barcelone en Ligue des Champions.

Certain de ses informations, le média indique sans sourciller que Kylian Mbappé annoncera son refus de prolonger en faveur du PSG en cas d’élimination dès les huitièmes de finale de la compétition. Une information qui, si elle se confirme, pourrait ouvrir la porte à une signature de Lionel Messi dans la capitale française, toujours selon les informations du média catalan. Reste que l’avenir de Kylian Mbappé a peu de chances d’être tranché dans les prochaines semaines, et ne devrait pas dépendre uniquement du résultat des hommes de Mauricio Pochettino contre le PSG. Les enjeux économiques sont si énormes que l’international tricolore peut difficilement raisonner ainsi, bien qu’une élimination de Paris aussi tôt dans la compétition ferait tâche, et obligerait automatiquement l’ancien Monégasque à faire évoluer sa réflexion. De là à envisager un départ du Paris Saint-Germain en cas d’élimination face à Barcelone en huitième de finale de la Ligue des Champions, il y a un pas que nous n’oserions franchir…