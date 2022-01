PSG : Mbappé est un Enfoiré, préparez vos mouchoirs !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Au coeur de nombreuses rumeurs concernant son avenir au Real Madrid ou au PSG, Kylian Mbappé tient lui à prouver son implication dans la vie de la nation.

Les joueurs du Paris Saint-Germain avaient droit à un jour de repos après la victoire de dimanche soir au Parc des Princes contre Reims, et si la plupart d’entre eux sont sagement restés dans la capitale, Kylian Mbappé a lui voyagé jusqu’à Montpellier. Non pas que la star du PSG veuille rejoindre le club de Laurent Nicollin, mais il avait ce jour-là rendez-vous avec une équipe, celle des Enfoirés. Trois ans après avoir pris part une première fois au spectacle offert par l’association qui vient en aide aux plus démunis, Kylian Mbappé a accepté une nouvelle fois de donner un peu de son temps pour cette bonne cause. Après avoir passé un test pour pouvoir pénétrer dans la bulle sanitaire mise en place autour de la salle de spectacle où toute la troupe des Enfoirés enregistre le prochain show qui sera diffusé dans les prochaines semaines sur TF1, le joueur de l’équipe de France et du PSG a donc fait le show en compagnie de Thomas Pesquet, le spationaute français avec qui il s'était entretenu en juin dernier alors que ce dernier était dans l'espace et Mbappé à Clairefontaine avec les Bleus.

Mbappé-Pesquet, un duo d'enfer

Afin de conserver la surprise, on ne sait pas précisément ce que Kylian Mbappé fera sur scène, mais Christian Jeanpierre, impliqué dans ce spectacle des Enfoirés, encore une fois filmé sans public en raison de la crise sanitaire, a dévoilé quelques détails de l’opération dans Le Parisien. « Avec la productrice des Enfoirés, on a rencontré Kylian et Fayza, sa maman, en décembre, à l’occasion de la conférence de presse consacrée à sa BD. Kylian nous a assuré qu’il serait là. Malgré son emploi du temps de dingue, il a tenu parole (...) Kylian, comme Thomas Pesquet d’ailleurs, est bien meilleur chanteur que ce qu’il dit. On sent que chez les Mbappé, on a vécu en musique. La seule chose que je peux vous dire sur Kylian, c’est que sa prestation est, elle aussi, un moment très fort en émotions », a confié l’ancien journaliste de Téléfoot.

Une fois sa séquence filmée, le joueur du Paris Saint-Germain a remis le cap vers la capitale, et retrouvé son quotidien, à savoir le PSG et les rumeurs sur son avenir la saison prochaine. Du côté de Nasser Al-Khelaifi, on espère que Mbappé ne sera pas un « enfoiré » et prolongera son contrat, et que si des larmes doivent couler ce sera du côté du Real Madrid, où on pense toujours fermement que la signature du joueur français est acquise. Kylian Mbappé n'a pas fini d'être sur le devant de la scène, mais en attendant sa participation à cette bonne cause qu'est l'association des Restos du Coeur est à son honneur.