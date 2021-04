PSG : Mbappé ne doit pas imiter Messi, il n'y arrivera pas

Dans : PSG.

Ces dernières semaines, Kylian Mbappé a affiché des difficultés contre des équipes regroupées comme Monaco, Nantes ou encore Lille.

Très bon au Camp Nou lorsqu’il avait la possibilité de dévorer les espaces en contre-attaque, le buteur du PSG a beaucoup plus de difficultés lorsque les défenses sont regroupées en face de lui et les matchs avec l’Equipe de France durant la trêve internationale l’ont prouvé. Pour continuer à progresser, Kylian Mbappé devra régler ce problème et réussir à briller même lorsqu’il n’y a pas d’espace en contre-attaque. Interrogé par L’Equipe, Omar Da Fonseca a conseillé l’ancien Monégasque. Selon lui, l’attaquant du PSG doit prendre exemple sur Thierry Henry ou encore Cristiano Ronaldo… mais surtout pas sur Lionel Messi, ni Ronaldinho.

« En Amérique du Sud, les équipes ne jouaient pas contre l'Argentine, elles jouaient contre Messi (rires). Mbappé peut-il s’inspirer de Messi ? Pas vraiment. Plus l'espace se réduit, plus Messi devient grand. Comme Ronaldinho, son toucher raffiné, ses appuis l'aident à éliminer même quand il est enfermé. Alors que pour perforer, Mbappé a besoin de sa vitesse de course, donc d'espace. Il est plus comme Cristiano Ronaldo ou Henry, plus vertical. Sa progression passera surtout par une bonne lecture. Ce qu'on appelle l'intelligence situationnelle, qui se développe à force de jouer. Peaufiner le positionnement du corps, de ses contrôles, savoir quand faire quoi... Peut-être que parfois il touchera moins de ballons mais dans des situations qui mettent en évidence ses points forts » a jugé le consultant de BeInSports, pour qui Kylian Mbappé doit être patient et apprendre au fil des semaines et des mois à contourner les blocs bas en élargissant sa palette. Ce problème ne devrait toutefois pas se poser contre le Bayern Munich mercredi soir, les coéquipiers de Kingsley Coman étant habitués à ouvrir le jeu. Si le PSG devrait souffrir face au champion d’Allemagne, Kylian Mbappé aura sans doute l’occasion d’exploiter sa vitesse en contre-attaque.