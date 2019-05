PSG : Le retour de Leonardo priorité n°1 de Paris !

Dans : PSG, Ligue 1.

Depuis 24 heures, et l'annonce de la possible démission de Leonardo du Milan AC, les rumeurs circulent sur l'improbable come-back du Brésilien au Paris Saint-Germain. Six ans après avoir quitté le PSG, Leonardo fait toujours saliver les supporters du Paris, lesquels rêvent de le voir occuper ce poste de directeur sportif actuellement occupé par Antero Henrique. Pour Ludovic Obraniak, il est évident que le Paris Saint-Germain doit sauter sur l'occasion si effectivement Leonardo quitte le Milan AC.

Et le consultant d'en dire plus. « Antero Henrique n’est pas un manager. C’est quelqu’un qui a un très bon réseau, et c’est un recruteur. Il n’y a pas une erreur de casting au Paris Saint-Germain, car il est capable d’aller trouver de grands joueurs. Il manque juste quelqu’un entre Nasser Al-Khelaifi et lui. Nasser n’a pas la capacité, ou du moins il ne l’a plus suite à sa mise en examen et ses déboires, de porter un message et c’est d’ailleurs pour cela qu’il ne se montre plus d’ailleurs. Antero fait son boulot dans son coin, Jean-Claude Blanc on ne le voit. Il faut quelqu’un qui incarne l’image du Paris Saint-Germain et Leonardo l’incarnait parfaitement ce rôle. Il avait son réseau, était respecté des joueurs du PSG. Il a le profil idéal pour revenir au Paris SG, ce serait l’idéal », a confié, sur RMC, Ludovic Obraniak.