PSG : Mbappé a le boulard, Kylian assume

Que ce soit sous le maillot du Paris Saint-Germain ou plus récemment sous la tunique de l'équipe de France, Kylian Mbappé subit énormément de critiques.

Depuis ses débuts fracassants à l'AS Monaco lors de la saison 2016-2017, Kylian Mbappé est considéré comme la nouvelle pépite du football mondial, celle que les suiveurs attendaient depuis Messi, Cristiano Ronaldo ou Neymar. Un statut qu'il alimente au fil de ses prestations, lui qui a marqué 30 buts en 36 matchs cette saison avec le PSG. Malgré des statistiques assez affolantes pour un joueur de 22 ans, Mbappé n'est pas épargné par les critiques des suiveurs du football français. Durant la trêve internationale du mois de mars, au cours de laquelle il n'a pas trouvé le chemin des filets avec les Bleus, Mbappé a reçu tous les reproches possibles. Alors que sa mauvaise attitude sur les terrains est souvent pointée du doigt, son égo un peu sur-dimensionné pose aussi problème. Mais pour Mbappé, son boulard fait plutôt sa force.

« À chaque fois que je rentre sur un terrain, je me dis toujours que je suis le meilleur » explique Mbappé

« Avoir de l'ego, bien sûr que c'est important parce que, quand vous êtes dans le dur, personne d'autre que vous-même ne va vous pousser. Et il faut que vous vous persuadiez que vous êtes capable de renverser des montagnes. Les gens ne comprennent pas l'ego mais quand tu n'es pas bien, il n'y a personne qui va venir chez toi te dire que tu es capable de faire ça. Il n'y a que toi et ton "mindset". Ce n'est que toi. Il faut se persuader que vous êtes capable de faire de grandes choses. À chaque fois que je rentre sur un terrain, je me dis toujours que je suis le meilleur et pourtant j'ai joué sur des terrains où il y avait Messi et Cristiano Ronaldo. Ce sont des meilleurs joueurs que moi, ils ont fait un milliard de choses de plus que moi. Mais dans ma tête je me dis toujours que je suis le meilleur parce que comme ça tu ne te donnes pas de limites et tu essayes de donner le meilleur de toi-même », a confié, sur RMC Sport, un Mbappé plein de sérénité. Pas sûr toutefois que cette sortie médiatique redore son image auprès des suiveurs du PSG.