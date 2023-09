PSG ‍: Mbappé et Dembélé ont brutalement fait le ménage

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain enchaîne les gros matchs puisque après avoir réussi ses débuts en Ligue des champions face à Dortmund, le club de la capitale va devoir renouer avec la victoire en Ligue 1 à l'occasion de la réception de l'OM. Pour cela, le PSG compte sur Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.

Les supporters parisiens apprécient le début de saison de leur équipe, notamment parce que Luis Enrique a ramené de l’ordre dans le vestiaire et que l’entraîneur espagnol affiche un vrai projet de jeu, qui plus est avec une formation composée de joueur dont la motivation ne fait aucun doute. L’ancien coach du Barça l’a plusieurs fois répété, pour prétendre à une place dans son groupe, et encore plus dans son onze de départ, il faut le mériter. Et cette fois il n’y a plus de passe-droit, Lionel Messi et Neymar, titulaires quoi qu’il arrive durant la semaine à l’entraînement, n’étant plus au PSG. Cependant, après seulement cinq journées de Ligue 1 et un match de Ligue des champions, on voit bien que Luis Enrique a déjà des cadres, et cela est encore plus le cas concernant le secteur offensif. Dans un domaine où le Paris Saint-Germain a frappé fort lors du mercato en recrutant notamment Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Bradley Barcola, Gonçalo Ramos ou bien encore Marco Asensio, tout cela en plus du patron Kylian Mbappé, l’heure des choix a sonné.

Mbappé et Dembélé ont pris le pouvoir au PSG

Avant de recevoir l’Olympique de Marseille, dimanche soir au Parc des Princes, Luis Enrique va devoir faire des choix, le Paris Saint-Germain ayant l’obligation de gagner un match qui est le plus attendu de ses supporters et qui arrive après la défaite à domicile face à Nice le week-end dernier. Selon José Barroso, l’entraîneur espagnol a déjà clairement décidé d’une chose, c’est que devant, le duo Kylian Mbappé-Ousmane Dembélé sera titularisé, l’ancien Barcelonais étant devenu un élément indispensable malgré son manque cruel d’efficacité. Concernant Randal Kolo Muani, il n’y a aucune certitude, l’attaquant tricolore semblant avoir encore un peu de mal à gérer le poids de son transfert à 90 millions d’euros en provenance de Francfort au dernier mercato.

« Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sont perçus comme des cadres confirmés, avec un temps d'avance sur Bradley Barcola ou Lee, ainsi que sur les polyvalents Randal Kolo Muani et Marco Asensio. Le poste de « 9 » est le plus ouvert : Gonçalo Ramos, Asensio et Kolo Muani vont continuer d'alterner, en fonction de l'adversaire et du profil souhaité. Le onze attendu contre l'OM est ainsi très proche de celui qui a dominé Dortmund mardi, avec peut-être Ramos à la place du vice-champion du monde français en pointe », annonce le journaliste de l’Equipe, qui pense que l’attaquant portugais pourrait donc être préféré à Kolo Muani pour finir le boulot contre Marseille. Il est vrai qu'avec un duo composé de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, Luis Enrique dispose d'une arme fatale devant, l'idée étant de vite trouver le buteur qui sera le plus efficace pour finir le boulot des deux stars françaises.