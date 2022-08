PSG : Mbappé hué à Madrid, ça ne s’arrête jamais

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Mercredi soir, le Real Madrid a encore gagné un titre européen. Une occasion de plus pour les supporters madrilènes de chambrer Kylian Mbappé.

Pour ceux qui l’ignoraient, les supporters du Real Madrid sont très rancuniers. Deux mois plus tard, ils n’ont toujours pas digéré le transfert avorté de Kylian Mbappé et la prolongation du champion du monde au Paris Saint-Germain. Lors de la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool, les supporters merengue avaient chambré l’international tricolore. Mercredi soir après le sacre du Real Madrid en Supercoupe d’Europe, ils ont remis ça, preuve qu’ils n’ont toujours pas oublié le faux bond de Kylian Mbappé. Dans les tribunes du stade d’Helsinki, plusieurs supporters du Real Madrid ont brandi un maillot du PSG floqué au nom de Kylian Mbappé avec le numéro 0 et le flocage « Champions League ». Une manière, encore et toujours, de chambrer le Français ainsi que le club de la capitale tandis que le Real rafle tout en Europe.

Mbappé toujours moqué au Real Madrid

Certains supporters du Real Madrid n’ont pas manqué de se payer Kylian Mbappé. 👀 pic.twitter.com/QkvAcb9fUg — Actu Foot (@ActuFoot_) August 10, 2022

Adoré par les supporters du Real Madrid avant son soudain refus de rejoindre la capitale espagnole cet été, Kylian Mbappé est désormais moqué à la moindre occasion par le public madrilène. Et peu à peu, les consultants et les éditorialistes s’y mettent aussi. Journaliste pour la Cadena SER et AS, Tomas Roncero a glissé un tacle à l’encontre de Kylian Mbappé après le succès du Real Madrid contre Francfort lors de la finale de la Supercoupe d’Europe mercredi soir. « La clé du succès présent et à venir du Real, c'est le refus de Mbappé de ne pas venir. Cela aurait détérioré l'ambiance dans le vestiaire et tout compliqué » a-t-il lancé, persuadé que le Real Madrid sera finalement plus fort sans Kylian Mbappé. Un constat qui ne manquera pas de faire sourire au PSG, qui a réussi un incroyable coup cet été en prolongeant le bail de l’international tricolore au nez et à la barbe du grand Real Madrid.

Mbappé absent du podium du Ballon d'Or

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Néanmoins, la presse espagnole ne le lâche pas, et au moment où Karim Benzema a encore marqué des points dans la course au Ballon d'Or avec son succès et son but en SuperCoupe d'Europe face à Francfort (2-0) ce mercredi soir, Kylian Mbappé est aussi mis hors course pour cette récompense. Selon la version espagnole de 20 Minutes, le Français ne devrait pas être sur le podium du Ballon d'Or le 17 octobre prochain, devancé par Kevin de Bruyne et Sadio Mané, voire Mohamed Salah également.