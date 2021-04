PSG : Mbappé est trop fort, Liverpool salive

Dans : PSG.

Kylian Mbappé marche sur la Ligue des Champions en ce moment. Si le PSG et le Real Madrid sont souvent évoqués pour son avenir, Liverpool en rêve encore et toujours.

En mauvaise posture lors de son quart de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid, Liverpool a perdu de sa superbe et va certainement refaire son attaque l’été prochain. Le trio Firmino-Mané-Salah a fait trembler l’Europe, mais il sera surement démantelé au mercato. Pour redorer leur blason, les Reds vont devoir trouver la perle rare. Et même si cela semble impossible sur le plan financier, Kylian Mbappé fait baver d’envie les supporters et les dirigeants de Liverpool. Après son triplé à Barcelone, le Français a remis ça avec un doublé sur le terrain du Bayern Munich. Interrogé sur l’éventuel apport d’un tel joueur à Liverpool, le consultant anglais et ancien joueur d’Arsenal notamment Stewart Robson, a demandé à Jurgen Klopp de foncer sur le prodige du PSG.

« Est-ce que c’est le meilleur joueur du monde actuellement ? Je ne sais pas, en tout cas, c’est l’attaquant le plus dangereux en ce moment même. Si on parle des buts marqués et du danger qu’il apporte, oui, c’est le joueur le plus dangereux offensivement au monde », a prévenu le consultant pour ESPN, persuadé que Liverpool doit tenter sa chance pour faire venir Kylian Mbappé. Ce sera cet été ou jamais, car le champion du monde tricolore est pressé par le Paris SG pour prolonger, tandis que le Real Madrid rêve de le voir signer. C’est aussi le cas de Liverpool, et ce depuis plusieurs mois. En effet, la presse anglaise s’était faite l’écho de la volonté de Mbappé de découvrir un jour la Premier League, et sous le maillot de Liverpool. En plus de cela, LeBron James, qui possède des parts dans le club de la Mersey, n’a jamais caché son admiration pour l’attaquant du PSG, son talent et son pouvoir marketing immense. De là à sortir les 150 à 200 ME qui seraient nécessaires pour forcer le PSG à le vendre à un an de la fin de son contrat, il reste tout de même un énorme pas à effectuer.