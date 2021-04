PSG : Mbappé prolongé, Kimpembe fournit le stylo

Dans : PSG.

Presnel Kimpembe veut voir Kylian Mbappé s'engager pour encore des années au PSG, et n'hésite pas à le faire savoir.

Seul champion du monde français de l’effectif parisien avec Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe n’a pas envie de voir l’attaquant vedette du PSG partir à la fin de la saison. Un sentiment partagé bien évidement par tout le vestiaire, qui se voit bien profiter encore des services du prodige français pendant encore plusieurs années. Marco Verratti avait déjà fait cette demande il y a quelques semaines, et à l’heure où les négociations n’avancent pas beaucoup au sujet de la prolongation de contrat de l’ancien monégasque, Presnel Kimpembe n’hésitera pas à monter au pressing pour se faire entendre. Très proche de son coéquipier, le défenseur central a reconnu sur TF1 qu’il n’était pas le dernier à tenter sa chance pour essayer de convaincre Mbappé de rester au Paris SG dans les années à venir.

« Si je dis à Mbappé de rester avec nous au PSG ? Forcément », a admis sans mal Kimpembe, qui s’est lui inscrit sur le long terme avec le club de la capitale, et compte bien avoir son compatriote sous le coude encore après l’été 2021. Pour le moment, la tendance n’évolue ni dans un sens, ni dans l’autre, sachant que l’attaquant du PSG se concentre sur sa fin de saison. Néanmoins, comme il en a l’habitude, Mbappé n’a pas hésité à faire savoir ses sentiments, notamment sur les critiques qu’il reçoit depuis quelques semaines quand il est moins bon, ou moins altruiste dans son comportement. Le message est en tout cas passé, l’ancien monégasque aime poser ses conditions et dicter son timing, et le forcing de ses coéquipiers comme Presnel Kimpembe ne pourra pas y changer grand chose.