PSG : Kylian Mbappé explique comment il est devenu le boss

Dans : PSG, Ligue 1.

A l’heure où l’avenir de Neymar demeure incertain, le Paris Saint-Germain sait qu’il peut compter sur Kylian Mbappé, qui n’a quasiment aucune chance de quitter la capitale cet été. Néanmoins, des questions se posent sur sa réponse sur le marché des transferts si jamais le Brésilien venait à quitter le PSG plus tôt que prévu. En tout cas, si le champion du monde français se retrouvait un peu moins entouré, il ne serait certainement pas dépaysé. Sur le site officiel du club francilien, Mbappé a en effet expliqué comment il avait pris les commandes de l’équipe lorsque Cavani et Neymar étaient blessés, et à quel point cela avait été gratifiant pour lui.

« Je savais que l’équipe avait besoin de moi. Il fallait que je m’entretienne, que je mange bien, que je dorme bien, que je me prépare bien pour chaque rencontre parce que je savais que ça aurait pu être la blessure de trop. J’avais envie de jouer tous les matches, de marquer, de faire gagner comme je le dis toujours. J’ai eu une belle période pendant que les autres étaient blessés où j’ai réussi à marquer de nombreux buts et j’en étais très content parce que ça a aidé l’équipe, et c’est le plus important », a fait savoir un Kylian Mbappé qui avait en effet porté le PSG sur ses épaules pendant l’hiver, même si cela n’avait pas suffi contre Manchester United en Ligue des Champions.