PSG : Mbappé contacté en secret par le Real Madrid ?

En froid avec Thomas Tuchel au PSG, Kylian Mbappé risque d’animer le prochain mercato estival, lui qui figure plus que jamais dans le viseur du Real Madrid.

Le divorce semble plus consommé que jamais entre l’entraîneur allemand du Paris Saint-Germain et l’attaquant de 21 ans, lequel n’a pas apprécié d’être remplacé à la 70e minute du match contre Montpellier samedi au Parc des Princes. « Je suis convaincu que les deux ne seront plus au PSG l’année prochaine. Si Tuchel reste, Mbappé demandera à partir. Et si Mbappé dit : ‘C’est Tuchel ou moi’» confiait à ce propos Pierre Ménès, visiblement bien informé, sur le plateau de Canal + dimanche soir. Il n’en fallait pas plus pour que les médias espagnols s’engouffrent dans la brèche et relancent un certain nombre de rumeurs au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé. En ce milieu de semaine, le média Defensa Central évoque des contacts réguliers entre le Real Madrid de Zinedine Zidane et l’attaquant du PSG.

A en croire le média, Grégory Dupont, préparateur physique du Real Madrid et ancien membre du staff de Didier Deschamps en Equipe de France, joue même un rôle clé dans ce dossier. En effet, à la demande de Zinedine Zidane, le préparateur physique madrilène aurait contacté Kylian Mbappé afin de le convaincre de quitter le Paris Saint-Germain et de signer au Real Madrid. Les contacts seraient permanents entre l’avant-centre de Paris et ce proche de Zizou. De plus, Grégory Dupont s’entretiendrait également de manière récurrente avec les parents de Kylian Mbappé. Enfin, le média confirme la tendance des derniers jours, à savoir que le Real Madrid ne défiera pas frontalement Nasser Al-Khelaïfi dans ce dossier. L’objectif ultime de la Casa Blanca est de convaincre Kylian Mbappé, afin que l’attaquant du PSG force lui-même son départ vers le Real Madrid. Une technique régulièrement utilisée par Florentino Pérez afin de parvenir à ses fins sur le marché des transferts… Mais qui n'avait pas fonctionné dans le dossier Paul Pogba l'été dernier, par exemple.