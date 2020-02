PSG : Madrid en fusion, accord annoncé avec Kylian Mbappé !

Dans : PSG.

En froid avec Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé fait parler de lui depuis sa crise de nerfs lors du match face à Montpellier samedi après-midi (5-0).

Les médias espagnols n’attendaient que ça pour s’engouffrer dans la brèche, et relancer les rumeurs d’un transfert au Real Madrid. Sur le plateau de la chaîne de TV espagnole TV3, le journaliste Oriol Domenech a fait une annonce. Selon lui, la venue de Kylian Mbappé au Real Madrid ne fait plus aucun doute au sein de la Casa Blanca. Et pour cause, un accord de principe aurait été trouvé entre l’avant-centre du PSG et le Real Madrid au sujet d’une future arrivée à Madrid. Reste maintenant à déterminer si ce transfert pourra être bouclé en juin 2020 ou dans un an et demi.

« De ce qu’on me dit des grands clubs européens qui ont contacté Kylian Mbappé, c’est que le Real Madrid a bouclé son arrivée. Ce sont des clubs qui ont tenté de le recruter. Le Real Madrid a tout préparé pour tenter de le recruter en 2020. Quand Mbappé partira, que ce soit en 2020 ou en 2021, il ira à Madrid » a confié le journaliste. Des informations à prendre avec des pincettes, mais qui vont forcément inquiéter les fans du Paris Saint-Germain, au moment où Kylian Mbappé est en froid avec Thomas Tuchel, et alors que le Français a « liké » des photos de Karim Benzema, de Sergio Ramos ou encore de Vinicius samedi soir, après la victoire parisienne face à Montpellier au Parc des Princes. « Je ne peux pas penser que Kylian Mbappé profite cette situation-là pour sortir du PSG. Il a un contrat avec Paris et Kylian est notre joueur. Je lui ai expliqué pourquoi j’avais pris cette décision, et c’est mon job d’entraîneur que de faire des choix » a de son côté expliqué Thomas Tuchel en conférence de presse lundi, refusant de croire à un départ de Kylian Mbappé l’été prochain.