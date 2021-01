PSG : « Mbappé c'est mon frère », Neymar déclare son amour

Dans : PSG.

Au micro de Sept a Huit, sur TF1, Neymar s'est montré élogieux envers Kylian Mbappé dont il estime qu'il est très proche de ui.

Arrivés à Paris lors du même mercato en 2017, Neymar et Kylian Mbappé se sont rapidement lié d'amitié. Plus âgé que le Français, l'ancienne star du Barça a pris son coéquipier sous son aile. Formant un duo explosif sur le terrain, les deux superstar sont également très proches en dehors. Certains observateurs regrettent même l'influence néfaste que peut avoir Neymar sur le champion du monde 2018. Dernièrement, le Brésilien avait profité d'une interview pour apporter son soutien à Mbappé, qui venait de retrouver le chemin des filets après une période de disette. Interrogé par Sept à Huit sur sa relation avec l'international français, le meneur de jeu parisien a confirmé le lien spécial qui les unit.

« Nous avons une relation de frères. Moi je suis l'aîné. Nous aimons beaucoup jouer ensemble. Je veux sortir le meilleur de lui, c'est un garçon en or. Je l'appelle "Golden Boy", car il est vraiment en or. Il a un coeur énorme. En tant que joueur de foot, tout le monde sait ce qu'il vaut, mais en dehors, il est aussi incroyable. Il est souriant, joyeux, il aime s'amuser. On se ressemble beaucoup, et on a besoin d'être heureux pour être à 100% » a confié, sur TF1, Neymar. Malgré cette relation fusionnelle, les deux joueurs pourraient pourtant être bientôt séparés. Tous deux arrivent en effet en fin de contrat en juin 2022 et leur vision de l'avenir semble différente. Alors que le Brésilien semble devoir prochainement prolonger avec le PSG, Kylian Mbappé lui, hésite toujours entre rester à Paris ou rejoindre le Real Madrid. Cette belle amitié ne tient donc qu'à un fil ou plutôt un stylo, celui que Mbappé et Neymar utiliseront pour signer ou pas une prolongation avec le Paris Saint-Germain.