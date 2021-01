PSG : Neymar drague Paris et Mbappé, c'est de l'amour

Dans : PSG.

Encore une fois précieux dans toutes les phases offensives, Neymar a régalé face à Montpellier ce vendredi soir. Et il veut que cela continue pour longtemps encore.

Dans cette large victoire 4-0, le Brésilien s’est distingué avec un but, mais aussi quelques offrandes, comme cette passe millimétrée pour Mauro Icardi en seconde période, qui a permis à l’Argentin de servir Kylian Mbappé seul devant le but. De quoi littéralement ravir le Brésilien, qui ne cache pas que tout va très bien pour lui en ce moment au PSG. Le fait d’avoir atteint le cap des 100 matchs est déjà significatif pour un joueur qui a tout tenté pour partir à l’été 2019. Maintenant sa volonté est de rester et même de prolonger, et cela se ressent clairement dans son discours.

« Je suis très content, très heureux d’avoir pu disputer mon 100e match avec le maillot parisien sur les épaules, a livré Neymar dans un entretien à PSG TV. Nous gagnons, je marque aussi, je suis très heureux de tout ça. Je suis vraiment content de ces buts et de ces passes, mais je veux continuer à faire plus, marquer encore et aider encore plus mes coéquipiers. Je remercie d’ailleurs Kylian pour la passe ! C’était important aussi pour lui de marquer et de retrouver la confiance ». Un Neymar qui se soucie clairement de Mbappé et de son moral, comme cela avait par exemple été le cas lors du match de Ligue des Champions contre Basaksehir, où il avait laissé son compère d’attaque tirer un penalty pour retrouver de la confiance.