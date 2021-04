PSG : Mbappé au Real, l’incroyable aveu de Florentino Pérez

Dans : PSG.

Le président du Real Madrid a mis les pieds dans le plat sur la SuperLigue et la santé financière de son club, se servant de Kylian Mbappé pour faire passer des messages.

Après un premier entretien catastrophique qui a précipité la mort de la SuperLigue, Florentino Pérez est revenu à l’assaut de cet énorme dossier à la radio espagnole. Sur la Cadena Ser, le président du Real Madrid, qui était également celui de cette nouvelle compétition, a expliqué qu’il ne digérait pas du tout le départ de la quasi-totalité des clubs signataires, et que pour lui tout cela était très loin d’être terminé. Notamment ces fameuses clauses signées au moment de l’inscription, et qu’il entend bien faire respecter.

« La SuperLigue n’est pas morte, c’est en stand-by, nous continuons de travailler sur ce projet. Si vous pensez que c’est fini, vous avez tort, je n’ai pas peur de la FIFA et de l’UEFA. Ils ont mis la pression sur les clubs anglais, et un club a fait changer d’avis les autres, ils ont eu peur. Ce ne sont pas 40 mecs devant Stamford Bridge qui ont fait plier la SuperLigue. Et pour le moment, je n’ai vu aucun club payer la pénalité, donc aucun club n’est parti de la SuperLigue », a prévenu le président du Real Madrid, qui est ensuite entré directement dans le vif du sujet sur les besoins des grands clubs européens d’avoir une SuperLigue rentable, sans quoi le fiasco financier continuerait.

Ni Mbappé, ni Haaland au Real

« Cela ne peut peut pas continuer ainsi. En Angleterre, les six plus gros clubs perdent de l’argent, alors que les 14 autres en gagnent. En Espagne, les trois plus gros en perdent, alors que les autres en gagnent. Cela ne peut pas continuer, en ce moment, ce sont les riches qui perdent de l’argent. Ce n’est pas que nous. Cet été, il n’y aura aucune grosse signature, pour n’importe quel club, sans la SuperLigue. Nous avons perdu un total de 650 ME entre les 12 clubs signataires. La SuperLigue, c’est le moyen de les récupérer. Sans ça, il nous sera impossible de faire signer Mbappé ou Haaland, que les fans se mettent ça dans la tête », a balancé le dirigeant espagnol, qui menace donc les socios du Real Madrid de ne recruter absolument personne cet été. Le PSG n’a rien contre…