Kylian Mbappé a fait de Florentino Perez « un imbécile »

Le projet de Super Ligue mené par Florentino Perez et Andrea Agnelli a volé en éclats. Et le patron du Real Madrid pourrait le payer au prix fort.

Quoi qu'il advienne, le président du Real Madrid a perdu le respect de très nombreux observateurs du football mondial, alors qu'il passait clairement pour un dirigeant plutôt raisonnable et expériementé. Mais l'affaire de la Super Ligue, qui a tourné au fiasco XXL, porte un coup brutal à Florentino Perez, alors que ce dernier ne masque pas son désir de faire signer Kylian Mbappé au prochain mercato. Pour cela, le Real Madrid va devoir lâcher une montagne d'or au Paris Saint-Germain, et sans les droits promis par la Super Ligue l'affaire ne semble plus aussi évidente à se concrétiser. Lors du Late Football Club, Geoffroy Garétier a reconnu que fasciné par Mbappé, Florentino Perez a fini par perdre la raison.

« Sans l’argent de la Super Ligue, peut-il prendre Kylian Mbappé ? Bien sûr que c’est lié. Florentino Perez est ramené à sa réalité, à savoir que le Real Madrid a perdu 400ME entre la saison dernière et cette saison. C’est lui qui est en danger en fait, alors quand il dit que les clubs sont en danger, il parle surtout et d’abord de lui. Ce qui est terrible pour lui, qui est le patron du plus grand club du monde, c'est qu'il a pensé qu’il était le patron du football mondial. Et aujourd’hui il se prend un retour de bâton absolument considérable, et les dégâts pour son image et son prestige sont considérables (…) Il passe pour un imbécile dans cette histoire », a confié le journaliste de Canal+, presque désolé de voir le président du Real Madrid se mettre ainsi en danger juste pour l'appât du gain et pouvoir toujours dépenser plus au mercato. L'avenir dira si tout cela aura un effet, ou non, sur la venue de Kylian Mbappé chez les Merengue.