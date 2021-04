PSG : Pour qui se prend Mbappé ? Larqué craque

Dans : PSG.

Au terme d'une trêve internationale compliquée avec l'équipe de France, Kylian Mbappé a répondu à toutes les critiques via une sortie médiatique plus qu'étonnante...

Brillant sous le maillot du Paris Saint-Germain, avec lequel il a notamment marqué un doublé contre l'OL lors du dernier match de Ligue 1 le 21 mars dernier (4-2), le champion du monde n'a été que l'ombre de lui-même chez les Bleus. Que ce soit face à l'Ukraine (1-1), le Kazakhstan (2-0) ou la Bosnie (1-0), le joueur de 22 ans n'a pas été décisif. Pire encore, il a fait plus de mal que de bien à la formation de Didier Deschamps. Car au-delà de ses ratés, et notamment son penalty dans le deuxième match de ce rassemblement, Mbappé n'a pas montré une belle attitude. Par conséquent, il a subi une vague de critiques ces derniers jours. Un Mbappé-bashing que le principal intéressé ne supporte plus. « Ça fatigue. Surtout quand tu joues pour un club de ton pays, que tu donnes tout pour ton équipe nationale... C'est différent pour les joueurs qui jouent à l'étranger, qui ne reviennent en France que pour l'équipe nationale. Moi, je suis là tout le temps, alors ça parle beaucoup plus. Mais je connaissais ce contexte en signant à Paris... », a lancé Mbappé, sur RTL, après la victoire contre la Bosnie mercredi.

« Il craque complètement le gamin ! »

Une déclaration qui ne plaît pas à Jean-Michel Larqué. « Je me moque de savoir si ça l'agace d'être critiqué. Je sais que ça ne l'énerve pas quand on l'appelle le 'phénomène'. Après, il fait un raisonnement à deux balles. Il craque complètement le gamin ! Cette interview, elle vient après deux matchs très moyens de sa part en équipe de France. Les journalistes n'auraient pas le droit de dire que Mbappé pose actuellement problème chez les Bleus ? Car en fait, c'est toute la vérité. Un calcul pour expliquer un futur choix de carrière ? On s'en fout ! Il fera ce qu'il veut. Mais si Monsieur Mbappé n'est pas content quand on dit qu'il n'est pas bon par rapport à son niveau, il faut qu'il change de métier ! Là, il fait un métier public qui lui permet de vivre de sa passion, il vit royalement, c'est fabuleux. Et lui, il ne supporte pas les critiques... Mais où va-t-on ? », a questionné le consultant de RMC, qui pense que Mbappé a aggravé son cas avec cette sortie médiatique, surtout au moment où son avenir au PSG est remis en question...