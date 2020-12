PSG : Marquinhos au milieu, et si Tuchel avait raison ?

Dans : PSG.

Depuis la saison dernière, il est régulièrement arrivé à Thomas Tuchel de positionner Marquinhos au milieu de terrain au PSG.

Ce choix fort a valu de nombreuses critiques à l’entraîneur allemand, bien seul à penser que son capitaine pouvait être plus utile au milieu de terrain plutôt qu’en défense centrale. Ces dernières semaines, l’ex-coach du Borussia Dortmund est revenu à la raison en replaçant Marquinhos à son poste de prédilection. Toutefois, Thomas Tuchel n’est pas si fou que cela selon Cafu, véritable légende du football brésilien et grand fan de Marquinhos. Dans une interview accordée à L’Equipe, l’homme aux 142 sélections avec la Seleçao a estimé que le capitaine du PSG pouvait être un excellent milieu de terrain grâce à un sens du marquage et un jeu de tête hors du commun.

« J’aime beaucoup quand Marquinhos joue juste devant la défense, devenant en fait le troisième défenseur quand c’est nécessaire. Il a un très bon positionnement, il est très fort de la tête, il anticipe très bien et peut aussi attaquer et créer des occasions. Sans parler de son sens du marquage. Que Marquinhos joue dans une défense à quatre ou devant la défense, il est très performant. Avec son sens du marquage et ses capacités offensives en plus de cette liberté, un joueur comme lui peut vraiment être phénoménal. C’est l’une des pièces les plus performantes pour l’équipe nationale brésilienne et du PSG » a jugé Cafu, loin d’être hostile au choix de Thomas Tuchel de régulièrement positionner Marquinhos au milieu de terrain. Reste maintenant à voir si le coach du Paris Saint-Germain effectuera de nouveau ce choix dans les prochaines semaines. Le déplacement à Lille, pour lequel le retour de Marquinhos est espéré, sera riche en enseignements à ce sujet.