PSG : Marquinhos au milieu, le vestiaire lâche Tuchel

Dans : PSG.

Thomas Tuchel a annoncé la présence de Marquinhos au milieu de terrain ce mercredi soir contre l’Istanbul Basaksehir en Ligue des Champions. Le joueur a fait part de son agacement et a été suivi par plusieurs de ses coéquipiers.

Défait la semaine dernière contre Manchester United (2-1), le Paris Saint-Germain doit réagir ce mercredi soir (18h55) chez l’Istanbul Basaksehir. Thomas Tuchel se trouvait en conférence de presse ce mardi avant cette deuxième journée de Ligue des Champions et a livré quelques indications sur ce qu’il mettra en place contre la formation turque. Il a notamment annoncé que son capitaine Marquinhos évoluera au milieu de terrain. C’était déjà le cas contre Dijon (4-0) samedi dernier, et son choix a fait jaser. Thomas Tuchel n’est vraisemblablement pas disposé à laisser tomber cette habitude qu’il a depuis un moment, et ce, même si une véritable sentinelle en la personne de Danilo Pereira est arrivée cet été.

Désireux de servir son club et de se plier aux exigences de son entraîneur, Marquinhos est néanmoins agacé de prendre place dans l’entrejeu. Selon Paris Fans, l’international brésilien l’a indiqué à son entraîneur et son directeur sportif, Leonardo. Une irritation qui s'est propagée chez de nombreux cadres du vestiaire également. Keylor Navas, Presnel Kimpembe et les deux stars offensives parisiennes, Neymar et Kylian Mbappé, auraient haussé le ton auprès de leurs dirigeants pour demander le replacement du Brésilien en défense centrale, son poste de prédilection. Le PSG n’avait certainement pas besoin d’un nouveau dossier sensible. Les tensions en interne sont déjà palpables entre Leonardo et Thomas Tuchel, et cet épisode ne vient rien arranger.