PSG : Une attitude honteuse, les stars de Paris dézinguées

Dans : PSG.

Au cœur de la nuit mancunienne, les stars du PSG ont perdu leurs nerfs face à Manchester City en demi-finale retour de la Ligue des Champions.

La fin de match a été particulièrement houleuse à l’Etihad Stadium mardi soir. Angel Di Maria a tout d’abord craqué en écrasant le pied de Fernandinho en dehors des limites du terrain et a logiquement été exclu. Par la suite, il aurait pu être imité par Kimpembe et Danilo Pereira, auteurs de deux fautes d’énervement à la limite du carton rouge. Comme à son habitude, Marco Verratti s’est également montré plus bavard qu’un ministre avec l’arbitre. Dans leur ensemble, les joueurs du PSG ont dégagé une attitude déplorable selon Jérôme Alonzo, lequel regrette sincèrement ces comportements comme il l’a fait savoir sur le site de France TV.

« L’attitude de certains a été déplorable »

« Le point vraiment négatif, là où il y a un progrès à faire, c'est sur le plan mental. Je pense que Paris a perdu cette demi-finale mentalement. L'équipe a été dépassée dans les émotions. Pour un club et pour un écusson qui me tient beaucoup à cœur, je trouve ça un peu désolant. C'est la seule note négative vraiment que je retiens de cette fin de match. L'attitude de certains joueurs à la fin de cette demi-finale a été déplorable. Encore une fois, j'insiste sur le côté mental et c'est vrai que cette équipe paraît aux yeux du monde entier, un petit peu fragile. Est-ce qu'au contraire, il y aura la réaction du champion, l'orgueil, le fait d'être vexé ? Peut-être, je l'espère. En tout cas, il y a une équipe qui est devant en L1, Lille, qui marche très bien, qui elle n'a aucun état d'âme, qui est en pleine forme, qui ne connaît pas la frustration alors que les Parisiens vont avoir en eux cette rage » a livré l’ancien gardien du Paris SG, qui préfèrera certainement garder le souvenir du PSG vainqueur de Barcelone et du Bayern Munich que de celui ayant craqué avec une attitude déplorable à Manchester.