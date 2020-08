PSG : Madrid a lâché un milliard, Mbappé attendra

Dans : PSG.

Même si Kylian Mbappé fait actuellement le bonheur du Paris Saint-Germain, tout le monde sait qu’il jouera un jour sous le maillot du Real Madrid.

Il y a une semaine, Kylian Mbappé a failli réaliser son rêve. Deux ans après avoir gagné la Coupe du Monde avec l’équipe de France, le joueur de 21 ans était à une marche de la Ligue des Champions. Malgré un bon parcours lors du Final 8 de Lisbonne, son PSG a échoué face au Bayern Munich en finale. Une défaite qui peut remettre en cause son avenir à Paris ? Pas vraiment. Car si le Real Madrid de Florentino Perez rêve toujours de recruter le champion du monde, les Merengue n’ont pas les moyens de leurs ambitions durant ce mercato post-Covid. C’est en tout cas l’avis de Ramon Calderon.

« C’est évident que Mbappé est un joueur que tout le monde veut signer. Il a un grand potentiel et est très jeune. Il me rappelle beaucoup Ronaldo, le Brésilien, par sa force et sa capacité à marquer des buts. Pas de doute, ce serait un transfert génial. Je ne sais si le Real Madrid est capable de le faire maintenant. Ce serait un transfert stratosphérique. Il a un contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022, ils ne vont pas le donner gratuitement. D’autre part, on a conclu un accord très coûteux pour la construction d’un nouveau stade. Ça s’élève à un milliard d’euros. Donc c’est difficile. Mais si le président pense que c’est possible, il le fera. C’est sûr. Mais l’économie n’est pas la meilleure, surtout en ce moment. Il va y avoir des problèmes financiers dans chaque club », a détaillé, sur Stats Perform, l’ancien président du Real, qui sait que Leonardo souhaite aussi sécuriser l’avenir de Mbappé au PSG en prolongeant son contrat.