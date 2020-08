PSG : Le Real attend Mbappé avec un coéquipier dans ses valises

Dans : PSG.

Après la défaite en finale de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé reste annoncé dans le viseur du Real Madrid. L’attaquant du Paris Saint-Germain aurait décidé de rejoindre la Maison Blanche et pourrait être accompagné par un coéquipier parisien.

Freiné tout près de son objectif dimanche dernier, le Paris Saint-Germain semble encore plus déterminé à remporter la Ligue des Champions cette saison. La finale perdue contre le Bayern Munich (1-0) n’a pas démoralisé les Parisiens, prêts à repartir pour une nouvelle tentative. Personne au sein du vestiaire ne pense donc à son avenir loin de la capitale. Personne… sauf peut-être Kylian Mbappé. Car selon les informations de Don Balon, l’attaquant français a décidé de signer au Real Madrid l’été prochain et aurait communiqué son choix à son père ainsi qu’à ses dirigeants.

Le club madrilène lui aurait transmis une offre de contrat cet été, une proposition acceptée par l’ancien Monégasque après la finale. Rappelons que le PSG tente pourtant de le convaincre de prolonger son contrat qui expire en 2022. Mais il faut croire que Mbappé ne prolongera pas afin d’obliger ses supérieurs à envisager un transfert en fin de saison. Et l’international tricolore pourrait ne pas partir seul puisque la même source indique que l’entraîneur Zinédine Zidane apprécie aussi le profil du défenseur central Presnel Kimpembe. Sauf que le titi, lui, vient de prolonger jusqu’en 2024 et ne devrait pas réclamer un bon de sortie. Surtout que pour le coup, le PSG sera en position de force et ne déroulera clairement pas le tapis rouge au Real Madrid pour ce coup double.