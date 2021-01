PSG : Fusils et pistolets à 40.000 euros, Neymar craque

Dans : PSG.

Outre le football, les fêtes et le poker, Neymar a une autre passion bien connue de ses followers sur les réseaux sociaux : les jeux vidéo.

L’attaquant du Paris Saint-Germain diffuse régulièrement des vidéos de « gaming » dans lesquelles on peut le voir jouer à des jeux vidéo en direct. Bien que grand artiste du football, Neymar n’est pas vraiment un adepte de FIFA ou de PES. En effet, la star du PSG est plutôt un adepte de tir, et notamment de Counter Strike, jeu légendaire. Une passion qui prend Neymar aux tripes, au point de lui faire taper dans son portefeuille. Dans le but d’avoir les meilleures armes et d’avoir le personnage le plus compétitif possible dans ce jeu, Neymar n’hésite pas à mettre la main à la poche en investissant des sommes que le commun des mortels ne serait pas en mesure de lâcher aussi facilement.

Faisant un calcul approximatif du coût de l’armurerie virtuelle de Neymar, le compte Twitter TDM_Heyzeus a estimé à 40.000 euros les investissements de Neymar dans le jeu Counter Strike. Une somme colossale qui permet simplement de s’offrir les meilleurs fusils et pistolets du jeu et de pouvoir les personnaliser au goût de Neymar. Une information people qui ne manquera pas de faire réagir, alors que la star du PSG est un adepte des nuits blanches sur les jeux vidéo, ce qui lui a parfois été reproché au moment de commenter son hygiène de vie. Un constat inévitable alors que le Brésilien n’est pas épargné par les blessures depuis son arrivée au PSG. De là à dire que tout cela est lié, il n’y a qu’un pas que l’on ne franchira pas, surtout si l'on croise Neymar dans une partie de Counter Strike.