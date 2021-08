PSG : Lionel Messi rend Paris « imbattable », Unai Emery sidéré

Dans : PSG.

Mercredi matin, le Paris Saint-Germain a présenté au Parc des Princes sa recrue star du mercato, Lionel Messi.

Certains n’y croient toujours pas et pourtant, le PSG a bien recruté l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football en la personne de Lionel Messi. Arrivé en France mardi après-midi, l’ex-star du FC Barcelone s’est engagé pour trois ans dont une année en option au Paris Saint-Germain. Une signature historique qui fait réagir partout à travers le monde. Battu par Chelsea mercredi soir en finale de la Supercoupe d’Europe, l’ancien entraîneur parisien Unai Emery a tiré son chapeau à la direction du PSG pour cette signature mémorable. Selon le coach de Villarreal, le Paris SG a désormais un effectif imbattable avec la venue de Lionel Messi. La promesse d’une victoire imminente en Ligue des Champions ?

Paris ne peut plus faire mieux selon Emery

« Difficile de faire plus » a jugé Unai Emery au micro de RMC Sport après la défaite de Villarreal aux tirs au but contre Chelsea en finale de Supercoupe d’Europe, avant de poursuivre. « L'arrivée de Messi vient compléter une équipe pléthorique, comme c'est plus ou moins le cas depuis l'arrivée du Qatar au PSG. J'y ai exercé deux ans et j'ai toujours été reconnaissant envers le président et tout le monde avec qui j'ai travaillé là-bas. Mais maintenant, avec le recrutement de Messi, ils mettent la touche finale pour former une équipe imbattable ». Il est vrai qu’avec des joueurs tels que Navas, Donnarumma, Sergio Ramos, Kimpembe, Marquinhos, Hakimi, Wijnaldum, Verratti, Mbappé ou encore Neymar en plus de Lionel Messi, le Paris Saint-Germain s’est construit une équipe de rêve et a maintenant sans aucune discussion possible l’équipe la plus forte de son histoire sur le papier. A l’entraîneur Mauricio Pochettino de trouver désormais la meilleure formule pour que tout ce petit monde brille ensemble et fasse du PSG une équipe imbattable.