PSG : Sans Messi ni Verratti, Montpellier ne fait pas semblant

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En déplacement dans la capitale samedi soir, Montpellier va affronter un Paris Saint-Germain légèrement diminué. Le milieu de terrain Marco Verratti et l’attaquant Lionel Messi font partie des Parisiens absents. Ce qui n’est pas pour déplaire aux Héraultais.

Trois jours avant le choc face à Manchester City en Ligue des Champions, c’est peut-être le bon moment pour affronter le Paris Saint-Germain. Les adversaires de Montpellier tiendront sans doute à éviter toute blessure avant de retrouver les Citizens mardi. L’occasion pour les Héraultais d’en profiter ? Interrogé en conférence de presse, Olivier Dall’Oglio est resté méfiant. « Il faut être efficace de partout contre ce genre d'équipe, ce qui est impossible », a prévenu l’entraîneur du MHSC.

« C’est positif pour nous »

« Il faut donc arriver à trouver un équilibre entre bien défendre et être capable d’attaquer, a-t-il indiqué. On ne va pas là-bas juste pour défendre je pense qu’on est capable de les perturber. » D’autant que l’actuel leader de Ligue 1 a encore une grosse marge de progression en ce début de saison. « Le PSG n'a pas encore exprimé tout son potentiel, a souligné Olivier Dall’Oglio. Ce n’est pas encore huilé mais ils sont au-dessus de tout le monde et seront champions de France, le potentiel talent est énorme. Ils n’ont jamais été autant équilibrés à tous les postes. » C’est du moins valable lorsque l’effectif de Mauricio Pochettino est au complet.

Mais ce week-end, le coach parisien sera notamment privé du milieu Marco Verratti et de l’attaquant Lionel Messi, blessés. « On n'est pas à ce niveau-là mais on va chercher les arguments pour les contrarier. Messi n'est pas là, on cherche à quoi se raccrocher mais ce n’est jamais le bon moment de jouer Paris. Ces absences ne sont pas forcément des déceptions, certes on ne les croisera pas mais on est là pour gagner le match donc c’est positif pour nous », a reconnu le technicien, contrairement à certains homologues qui auraient regretté ces indisponibilités, du moins publiquement…