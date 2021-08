PSG : Messi c'est pas Neymar, ses nuits parisiennes seront calmes

Dans : PSG.

Agé de 34 ans, Lionel Messi affiche une forme resplendissante, et cela a été le cas durant toute sa carrière au FC Barcelone. La Pulga a toujours pris soin de son corps et son hygiène est exemplaire. Au PSG on va vite s'en rendre compte.

La semaine passée, des photos de Neymar, prises lors des vacances du joueur brésilien, avait fait le buzz, l’attaquant du Paris Saint-Germain ayant clairement quelques formes. Cela avait provoqué un début de polémique, même si Neymar est du genre à vite effacer les kilos supplémentaires. Mais les supporters du Barça avaient, eux, vu avec plaisir que Lionel Messi, dans des circonstances similaires avaient des abdos de fer et un poids de forme. Hélas pour eux, ils ne se doutaient pas que c’est le PSG qui aurait le plaisir de profiter de la Pulga et de son physique affûté. Car c’est un footballeur exemplaire que va récupère Mauricio Pochettino, et les coéquipiers de Leo Messi vont vite comprendre pourquoi. Car contrairement à d’autres, suivez mon regard, le joueur de 34 ans n’est pas du genre à traîner la nuit et à se laisser aller.

@gio92i tema la forme physique de Neymar comparé à un Messi de 34 ans il se fou de vous un peu comme Hazard avec le RM pic.twitter.com/R7oEo75PFF — Azeez Harris (@HarrisAzeez) August 3, 2021

Avec son épouse et ses trois ans, Lionel Messi sait que c’est le secret de sa réussite, avec en plus un travail physique colossal, même s’il ne s’affiche pas sur les réseaux sociaux en soulevant de la fonte. « Même s’il ne se met pas en scène dans ce domaine, Messi suit les mêmes règles qu’un Cristiano Ronaldo (35 ans), ou qu’un Karim Benzema (33 ans). C’est aussi l’évolution d’un sport où la plupart de ceux qui ont été bons il y a dix ou quinze ans le restent, de Sergio Ramos (35 ans) à Zlatan Ibrahimovic (39 ans) en passant par Thiago Silva (36 ans) pour peu qu’ils s’en donnent les moyens. Les photos de Messi en boîte de nuit n’existent plus. Il ne les fréquente pas, reste très souvent en famille avec ses trois enfants, ne fume pas et n’alimente pas la chronique extra sportive », explique Le Parisien. Du côté de Nasser Al-Khelaifi, on espère probablement qu'en côtoyant Lionel Messi au sein du vestiaire, certains de ses coéquipiers lâcheront leur abonnement à une boite de nuit et en prendront un à la salle de gym dans les beaux quartiers parisien.