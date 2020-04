PSG : Les rumeurs fusent, Mbappé et Neymar craquent

Dans : PSG.

Chaque jour, les noms de Kylian Mbappé et de Neymar font les gros titres de la presse espagnole dans l’optique du prochain mercato.

Il faut dire que les deux joueurs du PSG figurent parmi les stars les plus convoitées d’Europe puisque l’international tricolore est le rêve absolu du Real Madrid tandis que le Brésilien fait toujours office de priorité à Barcelone. Mais avec la crise du coronavirus, il est difficilement envisageable de voir Neymar et Kylian Mbappé faire leurs valises, notamment car le Real Madrid et Barcelone ne devraient pas effectuer de grosses folies sur le marché des transferts. Cela n’empêche pas la presse espagnole de régulièrement jeter le doute sur l’avenir des deux stars du Paris Saint-Germain.

Une situation qui ne fait pas vraiment plaisir aux deux intéressés selon Pablo Sarabia, lequel a évoqué le sujet dans les colonnes de So Foot. « Il y a déjà eu des blagues sur ça (les rumeurs), oui, mais à petite dose… Je crois que même Neymar et Mbappé sont fatigués de toutes ces rumeurs » a lancé le milieu de terrain espagnol, convaincu que les deux attaquants du Paris Saint-Germain ne font rien pour entretenir toutes ces rumeurs et que cela commence sérieusement à leur taper sur le cocotier. Il suffirait pourtant d’une déclaration publique de l’un ou de l’autre afin de clore définitivement les débats. Mais cela n’est pas véritablement à l’ordre du jour, notamment pour Neymar, lequel a souvent fait des pieds et des mains pour quitter le Paris SG et revenir à Barcelone. La situation de Kylian Mbappé est différente puisque l’ancien buteur de Monaco est quasiment certain de rester au moins un an de plus à Paris. Sa situation contractuelle est en revanche préoccupante pour le PSG, qui souhaite le prolonger au-delà de 2022 mais qui n’a pas encore obtenu l’accord de son prodige.