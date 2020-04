PSG : Mbappé et Neymar, pourquoi Paris ne va même pas trembler au mercato

Dans : PSG.

Concentré sur la crise sanitaire, les clubs de football savent très bien qu’après cela, la crise économique va frapper l’économie.

Si les clubs les plus modestes craignent pour leurs revenus, voire même leur survie, les ténors du continent sont plus tranquilles. Mais ils seront inévitablement impactés, ne serait-ce qu’à l’occasion du marché des transferts. Même si le Real Madrid, le FC Barcelone ou Manchester United auront toujours plus de moyens que les clubs moins fortunés de leur championnat, leur liberté d’action pour faire craquer des clubs comme le PSG sera réduite. Il faut dire que le champion de France a un investisseurs aux poches infinies ou presque, et, même s’il va forcément concéder des pertes financières, il risque de sortir encore plus solide que les autres de cette crise. C’est l’avis d’Yvan Le Mée, agent de joueurs qui voit le PSG résister sans problème aux attaques du Real et du Barça sur Kylian Mbappé et Neymar.

« Certainement que le PSG va être beaucoup plus fort sur le marché cet été. D’une part parce qu’ils n’ont pas vraiment de problèmes de liquidités malgré la crise. Les clubs qui pouvaient ou qui pourraient se porter acquéreurs de ces deux joueurs-là, Mbappé et Neymar, en gros le Real Madrid et le FC Barcelone pour simplifier vont être en difficulté économique évidemment et auront un pouvoir économique moins fort. Ils ne pourront pas faire partir les joueurs qu’ils souhaitent faire partir. Ils n’auront donc pas les moyens de monter. Et c’est une grande chance et une grande opportunité pour le mercato parisien d’arriver à conserver ses joueurs », a expliqué Yvan Le Mée dans une interview à paraitre dans Téléfoot. Voilà qui expliquerait aussi pourquoi le PSG, malgré le prix copieux, compte bien mettre les 70 ME nécessaires à la venue de Mauro Icardi.