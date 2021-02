PSG : Les biscottes, Verratti ne s'en lassera jamais

Dans : PSG.

Titulaire indiscutable dans le milieu de terrain du Paris Saint-Germain sous les ordres de Mauricio Pochettino, Marco Verratti a fait quelques confidences sur son jeu atypique.

Recruté contre un chèque de 12 millions d’euros à Pescara en 2012, Marco Verratti fait aujourd’hui partie des meilleurs joueurs de l’histoire du club de la capitale française. Titré à de multiples reprises sur la scène nationale, l'international italien est d’ailleurs revenu au centre du jeu parisien depuis l’arrivée de Pochettino. Placé dans un rôle de milieu offensif central, en vrai numéro 10 derrière les attaquants, le joueur de 28 ans ne dénature toutefois pas son jeu. Un style atypique qui lui cause parfois des torts, et notamment avec les arbitres. Souvent sanctionné, Verratti a déjà récolté sept cartons jaunes depuis le début de la saison. Encore suspendu lors du match contre Nîmes la semaine dernière, Verratti assume sa petite folie.

« Mon style de jeu ? Parfois, je tombe par terre exprès, si ça me permet de mieux jouer. Je joue comme ça depuis que je suis enfant. Je n’ai jamais changé. Je sais qu’à haut niveau, une erreur au milieu, ça peut coûter cher. Je sais que je peux me faire engueuler, mais c'est ma caractéristique. Arrêter un joueur dans une situation tendue, c’est un sacrifice pour l’équipe. Après, je fais des efforts. Une fois, j’ai enchaîné dix matchs sans prendre un carton jaune. Mais bon, un jour dans un match, je courrais derrière un adversaire et je me suis dit : ‘Non, je ne fais rien, je ne prends pas le jaune’. Au final, l’adversaire finit l’action et il y a but… Ce jour-là, je me suis dit : ‘Je m’en fiche de rater un match plus tard, je laisserai plus ce risque de prendre un but’. Bien sûr que je dois m'améliorer sur les cartons jaunes pour contestation. Mais sur les fautes tactiques, je pense que je vais continuer à les faire », a confié, sur Canal+, le milieu du PSG, qui sait aussi que son vice fait sa force sur un terrain.