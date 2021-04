PSG : Leonardo très chaud sur Tielemans ?

Dans : PSG.

Désireux de renforcer le milieu de terrain du PSG cet été, Leonardo a un œil sur Youri Tielemans, très performant à Leicester cette saison.

Auteur de six buts et trois passes décisives en Premier League cette saison, l’international belge passé par l’AS Monaco fait désormais partie des valeurs sûres du championnat anglais. En fin de contrat avec les Foxes en 2023, il attire logiquement de nombreuses convoitises à travers l’Europe. A en croire les informations obtenues par Fichajes.net, le Paris Saint-Germain fait partie des clubs intéressés par la perspective de récupérer Youri Tielemans au mercato. Le Belge figurerait même dans une short-list de trois noms pour renforcer le milieu de terrain du PSG cet été en compagnie de Paul Pogba (Manchester United) et d’Eduardo Camavinga (Stade Rennais).

Leicester ne bradera pas Tielemans

Leonardo et Mauricio Pochettino apprécient la polyvalence de l’ancien Monégasque, aussi bien capable d’évoluer dans une position de milieu relayeur qu’en soutien de l’attaquant. Surtout, Youri Tielemans connaît la Ligue 1 et parle français, deux arguments non négligeables. Reste maintenant à voir si Leicester sera vendeur cet été et si oui, à quel prix. Selon les estimations de Transfermarkt, le natif de Sint-Pieters-Leeuw ne devrait pas partir pour moins de… 55 ME. Un véritable pactole qui risque de refroidir le Paris Saint-Germain.

Manchester United le surveille aussi

Fin négociateur, Leonardo tentera toutefois de revoir ce tarif à la baisse en mettant en avant la pandémie de coronavirus et la faiblesse du marché. Pas certain que cela soit suffisant pour convaincre Leicester dans la mesure où les clubs de Premier League souffrent beaucoup moins que les autres écuries européennes financièrement grâce à des droits télévisuels toujours aussi juteux, pandémie de Covid-19 ou pas. Outre le PSG, certains gros clubs européens tels que le Real Madrid ou Manchester United ont également un œil sur Youri Tielemans, sans pour autant être officiellement passé à l’action pour le recruter.