PSG : Thiago Silva à Chelsea, Pierre Ménès voit une boulette signée Leonardo

La signature de Thiago Silva à Chelsea, officielle depuis ce vendredi, a eu le don de remettre sur le tapis ce débat.

Au PSG, il n’a jamais vraiment eu lieu, Leonardo s’étant montré très clair avec son capitaine au sujet d’une prolongation de son aventure. Malgré les appels du pied de Thomas Tuchel ou du joueur lui-même ainsi que les bonnes performances du défenseur central cette saison, il n’en a jamais été réellement question. Surtout avec l’attitude du Brésilien, qui a trainé des pieds pour négocier sur les salaires pendant le confinement. En fin de contrat, il a donc décidé de rejoindre Chelsea, qui arrive avec de grandes ambitions cette saison, et la volonté sous Frank Lampard de lutter réellement pour le titre avec plusieurs recrues de prestige. Autant dire que Thiago Silva n’est pas parti en maison de retraite, mais bien chez une formation très ambitieuse en Europe. Pour Pierre Ménès, le fait que le club londonien lui fasse un joli contrat, on parle d’un salaire de 8 ME par an pour un joueur de 35 ans, démontre que l’ancien capitaine du PSG a encore une grosse valeur. Alors, pourquoi le PSG ne l’a-t-il pas conservé une année de plus, lance le chroniqueur.

« Donc Thiago Silva a toujours le niveau pour Chelsea mais plus pour le PSG. Y a un truc qui me gêne », a souligné Pierre Ménès, persuadé que la décision n’est pas totalement sportive. Il reste que d’autres explications peuvent être avancées, comme la volonté de rajeunir l’effectif, de laisser le champ libre à Kimpembe, ou de recruter un joueur moins cher niveau salaire également. Nul doute néanmoins que les supporters parisiens et Pierre Ménès suivront de près les performances d’O Monstro avec Chelsea la saison prochaine.