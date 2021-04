OL : Aouar successeur de Pogba, le gros coup ?

Dans : OL.

En fin de contrat en juin 2022, Paul Pogba pourrait quitter Manchester United cet été. Et pour le remplacer, les Red Devils pensent à Houssem Aouar…

Le prochain mercato estival promet d’être mouvementé pour les cadors du championnat de France. Tandis que l’effectif de l’OM va être bouleversé, les changements seront également nombreux à l’OL. Et pour cause, Memphis Depay sera libre au mois de juin. De son côté, Houssem Aouar dispose d’un bon de sortie depuis près d’un an. L’été dernier, le milieu de terrain formé à l’OL avait frôlé une signature à la Juventus Turin. Qu’en sera-t-il dans les prochains mois ? La Vieille Dame est toujours sur le coup mais selon les informations obtenues par Fichajes.net, Manchester United est également très attentif à la situation d’Houssem Aouar. Et le Lyonnais pourrait bien être la piste n°1 des Red Devils en cas de départ d’un certain Paul Pogba.

Valverde et Tielemans également ciblés

D’un point de vue franco-français, l’information paraît étonnante dans la mesure où Paul Pogba évolue principalement dans un rôle de milieu défensif avec les Bleus tandis qu’Houssem Aouar est plus haut sur le terrain. Mais du côté de Manchester United, cette information a du sens. Et pour cause, « La Pioche » est régulièrement utilisée dans un rôle de relayeur assez offensif par Ole Gunnar Solskjaer qui a même déjà titularisé Paul Pogba sur un côté cette saison. C’est principalement car Paul Pogba a été utilisé à plusieurs positions que le profil d’Houssem Aouar plaît au coach norvégien. A l’instar de l’ancien Turinois, le milieu offensif de l’OL est technique et très polyvalent. Reste qu’en cas de départ de Pogba, Manchester United pourrait également activer les pistes Valverde, Tielemans, Bellingham ou Gravenberch. Tout dépendra en réalité de la gourmandise des différents clubs. Manchester United est fixé en ce qui concerne Houssem Aouar, le président lyonnais Jean-Michel Aulas ne devrait pas le laisser filer pour moins de 40 ME même si avec la crise sanitaire, les cartes ont été rabattues.