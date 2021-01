PSG : Leonardo ne sera jamais le Stéphane Plaza du mercato

Dans : PSG.

Au vu des conséquences de la crise sur les finances du PSG, un ou deux départs seraient les bienvenus en cette période du mercato hivernal.

Il y a quelques semaines, l’informations selon laquelle le Paris SG espérait environ 40 ME de ventes au mois de janvier avait filtré. Après 19 jours de mercato, le bilan est vite fait pour Leonardo, qui n’a pas vendu le moindre joueur. Certains éléments sont néanmoins activement poussés vers la sortie. C’est notamment le cas de Julian Draxler, en fin de contrat dans six mois et qui ne sera pas retenu par le PSG en cas de proposition intéressante au mois de janvier. Mais pour l’heure, le directeur sportif brésilien ne parvient pas à trouver une porte de sortie à l’ex-meneur de jeu de Wolfsburg. Dans les colonnes de France Football, Leonardo a d’ailleurs reconnu qu’il était nettement moins doué pour les ventes que pour les achats de joueurs…

« On verra les opportunités, surtout à travers des prêts. Ça va dépendre aussi de nos besoins parce que nous avons déjà vingt-huit joueurs au sein de l’effectif. Mais nous sommes à l’écoute, forcément. C’est un travail excitant que de se réinventer en cette période de crise. Je reconnais que je suis moins bon sur les ventes. Mais pour ma défense, personne n’achète. Ou beaucoup moins qu’avant » a admis Leonardo, qui pourrait donc voir Julian Draxler filer gratuitement, un an après avoir perdu Tanguy Kouassi, Thiago Silva, Adil Aouchiche, Edinson Cavani et Thiago Silva pour un total de zéro euro. De ce point de vue, le bilan de Leonardo est effectivement mitigé en période de mercato même s’il n’y a rien à redire sur le plan des arrivées avec des très bons coups réalisés depuis son retour à l’instar de Mauro Icardi, Keylor Navas, Moise Kean ou encore Alessandro Florenzi.