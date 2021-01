PSG : Draxler vendu en express, ça négocie

Dans : PSG.

Désireux de réduire sa masse salariale et d’enregistrer une ou plusieurs ventes cet hiver, le PSG sonde le marché européen pour se débarrasser de Julian Draxler.

A force d'essayer de trouver une porte de sortie à l’Allemand depuis près d’un an, Leonardo tient peut-être le gros poisson qui misera gros sur Julian Draxler. Et pour cause, la rumeur d’un transfert de l’ancien meneur de jeu de Wolfsburg à Arsenal s’intensifie au fil des jours. A la recherche d’un milieu de terrain offensif au profil assez technique, Mikel Arteta apprécie grandement le Parisien, et s’estime capable de le relancer. C’est ainsi que les négociations se sont récemment intensifiées entre les différentes parties concernées, à en croire les informations obtenues par 90 Min.

Le média croit savoir que la direction d’Arsenal s’est récemment entretenue avec les représentants du Paris Saint-Germain et de Julian Draxler pour évoquer la situation de l’Allemand. L’objectif est de trouver un accord pour un transfert dès le mois de janvier, les Gunners ayant grandement besoin de renfort même si les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont parfaitement relevé la tête durant la période du Boxing Day. Du côté du Paris SG, on est évidemment favorable à un transfert de Julian Draxler cet hiver, à six mois de la fin du contrat du meneur de jeu de 26 ans. Il sera en revanche intéressant de connaître les exigences financières du club de la capitale, alors que Nasser Al-Khelaïfi avait lâché près de 40 ME pour recruter Julian Draxler en janvier 2017. Quatre ans plus tard, le bilan de Julian Draxler n’est pas au niveau des attentes avec 13 buts et 21 passes décisives en 100 matchs de Ligue 1 mais surtout, de trop de nombreuses blessures à déplorer.