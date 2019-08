PSG : Neymar s'en va, la Ligue 1 va morfler !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, MHSC.

Toujours sous contrat avec Paris comme Leonardo l’a rappelé jeudi, Neymar souhaite néanmoins quitter la capitale française au mercato.

Et pour cause, le Brésilien pousse pour rejoindre son ancien club du FC Barcelone. Le club catalan manque de moyens, mais tente toujours de trouver un terrain d’entente avec Paris pour valider son transfert. Un transfert qui ferait du mal à Paris sur un plan sportif, mais également à la Ligue 1 d’une manière générale selon Michel der Zakarian, l’entraîneur de Montpellier, qui estime que la perte d’une telle star serait forcément préjudiciable pour l’image du championnat.

« Ce serait dommage de perdre un aussi grand joueur qui amenait beaucoup au football français : sa notoriété et l’image qu’il véhicule à travers le monde, même s’il est décrié par beaucoup de gens. C’est un joueur doté d’un talent énorme, qui accomplit des exploits individuels, mais est aussi exceptionnel par sa qualité de passes. Il a des appuis phénoménaux, c’est un grand buteur, un grand passeur et un super dribbleur. Ce serait une perte au niveau du spectacle et de la lumière qu’il attirait sur la Ligue 1 » a commenté dans L’Equipe le coach du MHSC, pour qui il serait évidemment regrettable de perdre Neymar. Un constat partagé par de nombreux coachs et observateurs de la Ligue 1.