PSG : Leonardo fait monter la sauce pour Neymar et Mbappé

Comme après chaque grand succès du PSG en Ligue des Champions, Leonardo s’est présenté devant la presse. L’occasion d’évoquer les cas Neymar et Mbappé…

A l’instar de son président Nasser Al-Khelaïfi, le directeur sportif parisien Leonardo était bien sûr ravi du succès du PSG sur la pelouse du Bayern Munich en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Après avoir chaleureusement félicité ses joueurs pour la bataille livrée face au champion d’Europe en titre, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a évoqué les dossiers Neymar et Kylian Mbappé. Les deux stars du PSG sont en fin de contrat en 2022 et pour l’heure, aucune annonce n’a été faite au sujet d’une prolongation, que cela soit pour le Brésilien ou pour le génie français. Cela ne devrait plus tarder selon Leonardo, lequel a de nouveau fait savoir qu’il y aura bientôt du concret à annoncer.

« Nous serions heureux de parler de contrats, mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer uniquement sur la compétition. Maintenant, nous devons voir les choses et nous allons arriver à une situation plus concrète avec eux bientôt, mais maintenant nous devons nous concentrer sur la compétition, nous entrons dans la phase finale » a expliqué Leonardo au sujet de Neymar et de Kylian Mbappé. Au micro de Sky Italia, le directeur sportif du PSG a par ailleurs été interrogé sur le supposé intérêt de Paris pour Gianluigi Donnarumma, le gardien de l’AC Milan, libre dans trois mois. La réponse de Leonardo, tout en humour, a été très explicite. « Navas, Navas, Navas… » a répondu l’homme fort du sportif au PSG, afin de rappeler que le Paris Saint-Germain possédait déjà l’un des meilleurs gardiens du monde, si ce n’est le meilleur sur la forme du moment. Comme au Camp Nou il y a quelques semaines, le Costaricien a livré un récital à l’Allianz Arena de Munich.