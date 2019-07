PSG : De Ligt, Koulibaly… Leonardo se fait secouer au mercato

Dans : PSG, Mercato.

Pour la reprise prévue lundi, l’entraîneur Thomas Tuchel pourra compter sur deux renforts.

Cette semaine, le Paris Saint-Germain a ajouté les Espagnols Pablo Sarabia et Ander Herrera à son effectif. Mais bien sûr, cela ne suffira pas pour contenter certains observateurs. Le club de la capitale est surtout attendu sur le dossier du milieu défensif. Et sur l’opportunité de recruter un grand défenseur central du calibre de Matthijs de Ligt ou Kalidou Koulibaly. Il s’agit même d’une nécessité selon Yoann Riou, qui se demanderait presque à quoi le directeur sportif Leonardo occupe ses journées.

« Paris doit régler ses deux problèmes principaux en recrutant un défenseur central et un milieu défensif. Franchement, tu as Thiago Silva qui va avoir 35 ans et qui a de plus en plus de blessures, il faut le remplacer, a conseillé le consultant sur la chaîne L’Equipe. Tu as la possibilité d’avoir Matthijs De Ligt ou Koulibaly, il faut foncer. De Ligt, c’est un joueur monumental, même pour 100 M€ il faut foncer. Je mettrais tout sur ce joueur, c’est une compétence folle, il faut absolument le recruter. Après avoir laissé filer De Jong, il ne faut pas rater De Ligt. » A priori, le capitaine de l’Ajax Amsterdam se dirige vers la Juventus Turin.