PSG : Leonardo et Tuchel, bientôt la fin de la guerre à Paris ?

Cet été, les tensions ont été vives au PSG entre Leonardo et Thomas Tuchel, notamment en raison d’un mercato agité.

Globalement, les deux hommes ne sont pas vraiment sur la même longueur d’ondes depuis le retour du Brésilien il y a près d’un an et demi. Il faut dire que Leonardo et Thomas Tuchel ne partagent pas la même vision des choses, notamment en période de mercato. Cet été, l’Allemand souhaitait par exemple conserver Thiago Silva, puis avait exigé la venue d’un défenseur central afin de compenser le départ du capitaine parisien. Leonardo n’a pas accédé à ses requêtes en recrutant Danilo Pereira et ne compensant pas numériquement le départ de Thiago Silva. Toutefois, une réconciliation entre les deux hommes reste possible selon Daniel Meuren, le biographe allemand de Thomas Tuchel.

« Un problème avec l’autorité ? Non, non, ce n'est pas correct de dire ça. A Mayence, il a très bien travaillé avec Christian Heidel. Certes c'est lui qui l'avait lancé. Mais à cette époque-là, Tuchel voulait déjà que chacun fasse son travail. A Dortmund, le problème c'est qu'il n'a pas accepté ou respecté des décisions du club. Par exemple : vendre Mkhitaryan et choisir Schürrle et Götze alors qu'il n'en voulait pas. Dortmund n'a pas respecté ça et il a eu le sentiment que le club cherchait d'abord à faire plaisir aux supporters. Mais mon sentiment est qu'il respecte Leonardo et qu'il le voit comme un dirigeant avec beaucoup de compétences. Tuchel peut accepter de travailler avec un dirigeant comme Leonardo s'il comprend les décisions prises. C'est typique pour Tuchel d'exploser face à une situation qu'il ne comprend pas. Mais c'est aussi possible qu'il finisse par l'accepter plus tard. Donc les choses peuvent s'améliorer entre eux. Mais il ne veut pas tout diriger. Ça, ce n'est pas lui. Tuchel s'occupe du terrain et il veut que les dirigeants fassent leur travail et que ce soit à 100 % dans l'intérêt du club » a lâché dans Le Parisien le journaliste, pour qui une énorme réconciliation reste possible entre Thomas Tuchel et Leonardo au Paris Saint-Germain.