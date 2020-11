PSG : Tuchel et Leonardo, l'incroyable réconciliation ?

Dans : PSG.

Leonardo et Thomas Tuchel semblaient être fâchés depuis la fin du mercato. Mais l'entraîneur allemand du Paris Saint-Germain a envoyé un message cordial très remarqué au directeur sportif du PSG.

En toute fin du marché estival des transferts, la température était brutalement montée au Parc des Princes, Thomas Tuchel se plaignant de l’absence d’un recrutement digne de ce nom au PSG, même si dans les jours qui suivaient le club de la capitale avait obtenu la signature de Moise Kean ou bien encore Alessandro Florenzi. Quelques temps plus tard, Leonardo avait répondu brutalement à Thomas Tuchel, réclamant un peu plus de discrétion à ce dernier, et l’incitant à ne plus se laisser aller à ce genre de propos critiques à son encontre. L’Allemand arrivant en fin de contrat la messe semblait dite, et elle le semble toujours. Mais Tuchel a tout de même voulu calmer le jeu. En réponse à son directeur sportif, qui la semaine passée avait fermement fait taire les rumeurs d’un licenciement imminent de l’entraîneur du Paris Saint-Germain, ce dernier a tenu à le remercier.

Thomas Tuchel a apprécié à sa juste valeur les propos de Leonardo. « C'est toujours bien si le directeur sportif est aux côtés de l'entraîneur. C'est bien pour chaque entraîneur et pour moi aussi, c'est clair. On travaille toujours de la même façon, toujours proche. On donne tout chaque jour. S'il y a des résultats un peu plus compliqués, c'est toujours le coach qui est responsable et c'est normal. C'est la vie et ce n'est pas un problème. On sait bien ce qu'on fait et comment on travaille ensemble. C’est bien », s’est réjoui l’entraîneur du Paris Saint-Germain avant le match de vendredi soir au stade Louis II contre l'AS Monaco. De là à croire à une possible prolongation de Thomas Tuchel, il y a tout de même une limite à ne pas franchir.