PSG : Leonardo courtisé en Italie, le Qatar en alerte

Dans : PSG.

Actuellement cinquième de Série A, l’AS Roma va connaître de nombreux bouleversements dans les prochaines semaines.

Et pour cause, le club de la Louve va officiellement être racheté à James Pallotta par le milliardaire texan Dan Friedkin en échange d’une somme comprise entre 750 ME et 1 milliard d’euros, dettes comprises. Le closing devrait être effectif en avril ou en mai selon les dernières informations de la presse italienne. Un timing absolument parfait pour la Roma, qui va pouvoir bénéficier du changement de propriétaire dès le mercato estival. Toutefois, la mission première des nouveaux dirigeants de l’AS Roma sera de se constituer une belle équipe au niveau de la direction sportive.

Et selon les informations récoltées par le Corriere dello Sport, le profil d’un certain Leonardo plaît particulièrement à l’entourage de Dan Friedkin. Effectivement, l’actuel directeur sportif Gianluca Petrachi n'est pas certain de rester. Mais si jamais il était conservé, alors le nouveau patron de l’AS Roma souhaitera placer une personne plus charismatique avec un champ d’action plus élevé au-dessus de Petrachi : Fabio Capello, Zbigniew Boniek ou Leonardo. C’est donc un poste de manager voire de président délégué qui pourrait être proposé par l’AS Roma à l’actuel directeur sportif du Paris Saint-Germain. Toutefois, on imagine mal le Qatar se débarrasser de « Leo » un an seulement après son retour tant désiré ans la capitale française. Surtout quand on sait l’attachement du Brésilien à la ville de Paris et aux supporters, et le travail encore à abattre afin de faire du Paris Saint-Germain un très grand d’Europe. Cette rumeur risque en tout cas d’inquiéter les fans du PSG, pour qui un départ de Leonardo serait vu comme un véritable cataclysme…