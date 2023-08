Mbappé au Real le 1er septembre, vous allez voir ‍!

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG espère encore boucler quelques opérations avant la fin du marché des transferts estival. Le club de la capitale est néanmoins très confiant concernant le futur proche de Kylian Mbappé. Ce n'est pas le cas de tout le monde.

A Paris, le début de saison est passé de terne à séduisant en 90 minutes. La victoire probante contre le RC Lens ce samedi soir a rassuré les plus sceptiques. Surtout que Kylian Mbappé parait plus en forme que jamais malgré tout ce qu'a traversé le champion du monde 2018 depuis quelques semaines. L'ancien de Monaco est concentré, inspiré et apparement déterminé à marquer de son empreinte cette nouvelle saison sous les couleurs du... PSG. Car sauf énorme retournement de situation, Mbappé va bien rester au moins une saison de plus dans la capitale. Le capitaine de l'équipe de France aura trois options, à savoir de partir libre l'été prochain, prolonger jusqu'en 2025 ou alors sur une plus longue durée. Pourtant, du côté de PSC Community, on persiste et signe : Mbappé sera bien un joueur du Real Madrid avant le 1er septembre. Le site avait frappé fort il y a deux mois de cela en annonçant que tout était fini entre Mbappé et Paris, provoquant de larges reprises dans les médias espagnols, et une vague de colère ou de dépression en France.

Mbappé, les fans du Real Madrid peuvent espérer

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Alors que le média pro-PSG fait face à une importante vague de critiques de la part des internautes, peu en confiance avec l'information comme quoi Mbappé a un accord avec le Real Madrid depuis juin dernier, Maxime Miotto est lui toujours droit dans ses bottes. Le rédacteur en chef de ce site suiveur du PSG depuis de longues anées a d'ailleurs écrit ces dernières heures sur son compte Twitter : « On a déjà tout dit sur le sujet et tout écrit. On ne peut pas en dire plus, tout se passe devant vos yeux. Nous verrons le 1er septembre. Et Mbappé dans tout ça, il parle pas ? Pourquoi il dit rien ? Vous voulez voir que ce que vous voulez voir mdr. Mbappé n’a pas prolongé, il ne veut pas prolonger et le PSG ne veut pas le garder s’il ne prolonge pas. Ça, ce sont les faits». Une façon de rappeler qu'en effet, la situation n'a pas changé à ce niveau entre Mbappé et son club, malgré sa réintégration qui n'a clairement pas débouché sur une prolongation.

Même son de cloche du côté de Mioud Kotbi, le fondateur du site qui reste dans la ligne éditoriale de son média : « Nous avons tout dit à ce sujet et cela depuis plusieurs semaines. Il n'y a plus rien à dire ». Réponse donc très prochainement concernant ce feuilleton une nouvelle fois interminable. Si en France, on ne se faire guère d'illusions, en Espagne, l'espoir est toujours présent pour une arrivée de Mbappé. Et il est pour le moment également bien entretenu par quelques sites ou médias persuadés que tout peut encore se passer dans ce dossier. Et ce jusqu'au 1er septembre prochain, date à laquelle Kylian Mbappé ne sera plus au PSG selon certains.