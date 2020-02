PSG : Leonardo a trouvé plus fort qu’Icardi, ce n'est pas le même prix

Dans : PSG.

Mauro Icardi est destiné à prendre la suite d’Edinson Cavani à l’avenir. Mais rien n’est gravé dans le marbre au PSG, qui se réserve la possibilité de tout changer.

Le départ d’Edinson Cavani ne fait absolument plus le moindre doute au Paris Saint-Germain. Même si l’Uruguayen venait à empiler les buts décisifs, le divorce est prononcé et le meilleur buteur de l’histoire du PSG négocie déjà avec plusieurs clubs qui veulent s’attacher ses services à partir du mois de juin. Son successeur semble tout trouvé avec Mauro Icardi, qui a plutôt réussi son intégration même si depuis le début de l’année, l’Argentin marque moins. Peu connu pour son implication dans le jeu, le joueur prêté par l’Inter Milan apparait alors presque comme inutile sans son efficacité devant le but. Au point de remettre en cause son achat définitif à 70 ME, soit le montant de son option fixée lors de son prêt ? Oui si l’on en croit Marca, qui annonce ce vendredi que le PSG a un gros faible pour un autre joueur de l’Inter Milan : Lautaro Martinez.



Le journal espagnol confirme ainsi une information de TyC Sports, qui évoquait l’intérêt du Barça et du Real pour Martinez. Mais désormais, il y a aussi Manchester City et le PSG dans la boucle. Pour le moment, le média espagnol annonce qu’un seul club est prêt à payer la clause libératoire supérieure à 100 ME, et qu’il s’agit de Manchester City. Malgré ses progrès fulgurants, il reste à savoir si un club montera bien aussi haut. En tout cas, le Paris SG se réserve le droit de participer à la bataille, même s’il n’y a pas de doute possible, ce serait soit Icardi, soit Martinez pour la saison 2020-21.